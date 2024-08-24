醫提醒兒童血癌3症狀 及早治療有望好好長大

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）俗稱「血癌」的白血病是常見兒童癌症，發病高峰落在2到5歲間，讓整個家庭陷入狂風暴雨中，醫師提醒，血癌治癒率超過8成，當孩子反覆高燒超過1週、貧血或異常出血，快就醫。

台灣每年新增400多兒童癌症個案，其中急性淋巴性白血病最多、占3成。馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉今天接受媒體聯訪指出，白血病的發病高峰落在2到5歲，急性淋巴性白血病的治癒率可達9成以上，另外急性骨髓性白血病的治癒率也可達8成以上。

只要能及早發現接受治療，葉庭吉表示，馬偕從1981年開始組成專門團隊治療癌症小病童，目前門診追蹤最久者已經40、50歲，結婚生子踏入不同人生階段；之所以要持續追蹤，主要是接受他人骨髓移植後，也許會有些慢性發炎的狀況，一旦發現問題，就能盡快轉給成人相關科別進行後續治療。

他提醒，當孩子出現反覆高燒超過1週、貧血或異常出血等症狀時，應該提高警覺，及早帶孩子就醫檢查，若孩子抱怨骨痛且影響日常生活、淋巴結腫大超過1公分，或軀幹及四肢有多發性出血點或異常瘀青，這些都可能是血癌初期的症狀。

馬偕兒童醫院下午舉辦成立10週年音樂會，把馬偕兒醫變成歡樂音樂會場地，藉由音樂饗宴讓醫療團隊及表演團體，讓兒癌家庭暫拋煩惱，共享溫馨歡樂的假日午後。

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台北市副市長林奕華致詞特別提到，今天音樂會主持人小蓁也曾是馬偕抗癌小病友，她和小蓁一家熟識，很清楚這場病帶小蓁一家猶如狂風暴雨般的人生歷程，如今小蓁能站在舞台上，要感謝馬偕，不止照顧孩子，更照顧家人。

葉庭吉強調，兒童癌症的治癒率相對較高，家長應積極配合醫師的治療計劃，幫助孩子對抗病魔，由於兒童癌症的治療過程漫長，對這些家庭來說，醫院幾乎成了第2個家，盼透過舉辦音樂會撫慰治療中家庭，並提醒民眾重視兒童癌症議題，早期發現治療，有望恢復正常生活。（編輯：李亨山）1130824