退休長者想獨立納健保 健保署：需要修法

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）據健保現行制度，即使是財富自由的長輩，凡退休不再工作者皆強制以眷屬身分依附子女納保，健保署強調僅特殊原因可檢附證明獨立納保，退休族自主繳保費涉及修法，待審慎研議。

台灣面對銀髮浪潮，退休長者是否與無法獨立生活劃上等號，是不能不面對的議題，擁有自主能力的退休族或許不願成子女負擔，罕見疾病基金會擔任創辦人陳莉茵近日在臉書提到，全民健康保險強制規定退休的自主老人須依附投保，是否符合被保險人實際需求有待商榷。

衛生福利部中央健康保險署承保組長張温温今天告訴中央社記者，基於全民健康保險自助互助與民法扶養義務等精神，據全民健康保險法第2、10、12、15條等規定，65歲以上退休人士須以眷屬身分依附在有工作的直系血親或配偶，自行繳交保費的前提為被家暴、棄養等特殊原因。

張温温說，健保是強制性社會保險，全民加保，納保對象分為6類15目，「每個人都有自己的歸屬」，雖然第6類就是無工作者分類，但退休族不被劃分在此，除非退休族子女也沒有工作，或沒有子女的退休族配偶無工作，甚至是退休族沒有配偶也沒有子女，才可作為第6類納保對象。

張温温表示，全民健保開辦以來，確實偶爾會遇到退休族不願依附，堅持獨立納保，透過輔導後，多數願意依規定回歸適法身分。退休族獨立繳保費涉及修法，健保法納保對象分類清楚卻複雜，改變退休族納保規定，恐牽一髮動全身，現行收費制度將面臨巨變。

隨著社會風氣改變，擁有自主能力的退休族不願成子女負擔，期盼獨立繳納健保費，張温温說，民眾的聲音，健保署確實聽到，檢討制度需考慮的層面非常廣，仍待後續審慎評估是否有可行的調整方案。

堅持拒絕依附子女納保的退休族，屢勸不聽者最高可罰新台幣1.5萬元罰鍰，相關費用未繳清暫不予保險給付。子女、配偶拒絕為退休族繳保費，同樣可能挨罰，張温温重申，按現行制度，不論是退休族或退休族的子女，皆不可以拒絕相關依附納保。（編輯：李淑華）1130826