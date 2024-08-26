36年吉普車開上國道引質疑 警：有車籍且檢驗合格

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）民眾在社群張貼影片，1輛貌似「跑跑卡丁車」的吉普車在國道3號龍潭段行駛，國道公路警察局今天說，經洽詢監理單位確認是1988年吉普車，有車籍且4月間檢驗合格可正常上路。

近日有民眾在網路社群張貼影片，一名男子頭戴安全帽，駕駛外型疑似卡丁車的車輛在國道3號龍潭路段行駛，民眾質疑車輛多處疑有改裝，副駕駛座上還擺著會發光的公仔，車頭印有Ｍ型標誌相當搶眼；但也有網友質疑，這樣的車是否可以上高速公路。

國道公路警察局第六公路警察大隊表示，網傳24日有疑似跑跑卡丁車開上國道龍潭路段，經洽詢監理單位，確認這輛車於今年檢驗合格，至於有無另行變更或調換車身、重要設備，將由監理單位召回實施臨時檢驗。

第六公路警察大隊指出，若車輛外觀並非檢驗時原貌，可依「道路交通管理處罰條例」，處汽車所有人新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令其檢驗。

中壢監理站表示，經查證，這輛跑車是1988年的吉普車，至今已經36年，車籍管轄地是台北市區監理所，這輛車在今年4月驗車合格，因此可以開上高速公路，但是監理站無法只透過影片判定吉普車是否有改裝情況。（編輯：李淑華）1130826