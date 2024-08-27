歐洲官員38人組團來台 瞭解政經文化兼學華語

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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部邀請歐洲38名官員組團來台參訪，透過「台灣專題」課程，瞭解台灣政治、經濟、文化；也安排一部分官員到輔仁大學進行2週的華語密集課程。

教育部國際及兩岸教育司今天發出新聞稿指出，邀請歐洲官員組團來台的計畫，從民國96年開辦，至今已超過17年，今年共有38人來台，規模比往年更大，可見越來越多歐洲官員對台灣有興趣。

今年度的課程，「台灣政治經濟專題」由政治大學協辦，邀集各領域學者專家，以研討方式介紹台灣在教育、政治、經濟、社會及文化的現況及未來發展。「華語研習課程」則由輔仁大學協辦，針對已具基礎華語程度的歐洲官員，設計為期2週的密集語言文化課程。

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教育部指出，今年來台的歐洲官員來自13國政府機構，專長領域包含教育文化、國際合作、區域事務、環境保護及綠色農業等。除了課程研討外，也安排團員拜訪外交部及台灣歐洲聯盟中心等機構，期盼台歐關係更加緊密堅實。

除了邀請歐洲官員來台，教育部也透過台灣大學學術聯盟（UAAT），在半導體、量子科技、人工智慧（AI）、永續發展及華語教學等5個關鍵領域，深化國際合作。UAAT與捷克大學聯盟已簽署合作備忘錄，期待未來能更多歐洲其他知名學術機構進行相關交流與合作。（編輯：陳政偉）1130827