國道1到7月發生19件酒駕事故 釀1死33傷

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（中央社記者余曉涵台北27日電）根據高公局統計，今年國道A1、A2類交通事故有19件肇因為酒駕，並造成1死33傷，提醒用路人酒後勿駕車，避免危害他人及自身安全。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，經高速公路局統計，112年國道A1、A2類交通事故，主要肇因為「酒醉（後）駕駛」者共有47件，造成3人死亡、74人受傷。

高公局說，今年截至7月底，相同肇因的A1、A2事故已有19件，造成1人死亡、33人受傷。

A1交通事故，指造成人員當場或24小時內死亡交通事故；A2交通事故，指造成人員受傷或超過24小時死亡事故。

高公局提醒用路人，飲用酒類對於駕駛人操控車輛影響甚鉅，將導致反應遲鈍，且對速度及距離判斷力下降，對於行車安全是莫大威脅，呼籲用路人酒後切勿駕車行駛，以免危害他人及自身安全。

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高公局強調，若酒測超過標準值，依道路交通管理處罰條例第35條，可處汽車駕駛人新台幣3萬以上12萬以下罰鍰、吊扣駕照1到2年，並移置保管車輛；如同時附載未滿12歲兒童或肇事使人受傷，可吊扣駕照2到4年。

因此致人重傷或死亡更可吊銷駕照，終生不得再考領。至於酒駕拒測，罰鍰從18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬，亦可吊銷駕照。另涉及刑法公共危險罪可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。（編輯：李淑華）1130827