113年上半年國旅住房率衰退 房價略降2%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北28日電）觀光署表示，今年上半年國內客房住用率都較去年減少，分析主因是受國境開放、匯差等因素影響，房價則較去年同期減少2%左右，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，根據台灣旅宿網統計，民國113年上半年客房住用率為旅館業（觀光旅館及旅館）47.3%、民宿22.69%，分別較去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，減少2.9個百分點及減少3.84個百分點。

觀光署指出，今年旅宿業整體客房住用率較去年同期呈下降情形，推測主要受國境開放、匯差等因素影響台灣民眾旅遊目的地選擇所致。

其中花蓮受到403地震、颱風、旅客信心不足的影響，客房住用率約1至2成，相較去年同期4至6成客房住用率明顯衰退。

房價方面，觀光署表示，根據統計今年上半年平均房價較去年同期下降，並朝分眾市場發展，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為新台幣2885元，較去年同期2956元，減少71元（下降2.4%）。

民宿平均房價則為2488元，較去年同期2533元，減少45元（下降1.78%），顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署指出，今年上半年旅館業（觀光旅館及旅館）共計3438家，其中約有78%低於平均房價，台灣旅館市場發展呈分眾化趨勢，包含休閒度假、商務、小資平價、高端奢華等多元化服務類型及內容。（編輯：張雅淨）1130828