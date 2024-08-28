城鄉都有代理教師荒 待遇環境跟不上業界難解

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（中央社記者陳至中台北28日電）近年不只是偏鄉難覓師資，都會區也出現代理教師荒。教育界分析，近因是縣市招考近5000名正式教師，吸納大批儲備師資；遠因則是教師的薪水待遇、工作環境，愈來愈不敵私人企業挖角，學校留不住年輕人才。

全國中小學113學年將於8月30日開學，近日傳出多個縣市仍找不到代理教師，就連台北市、新北市等六都縣市也不例外。

近年代理教師荒的主因，是政府為降低國中小教師員額控留比率，持續要求縣市釋出正式教師員額，113學年度全國招考近5000名正式教師，使得大量代理教師「上岸」取得正式教職，但新增加的缺口卻不容易補上。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林碩杰接受中央社電訪表示，5000名代理教師「上岸」，就代表代理教師的人才庫大減5000個。當學校好幾招都找不到人，只能找沒有教師證的大學畢業青年，但這就是直接跟私人企業搶人，沒有更優渥的勞動條件，根本很難競爭。

一名不便具名的高職年輕教師表示，近年科技業大量徵才，有理工背景的同事大量被挖走。雖然當工程師是很「爆肝」，但學校每天也是10幾個小時起跳，還要面對越來越不友善的環境、要求越來越多的家長、越來越叫不動的學生。

這位教師說，很多人想一想就寧可把自己「新鮮的肝」賣給科技業了，錢還賺得更多。

林碩杰也提到，高職的資訊科、電子科、建築科等，有些連正式教師都找不到，遑論代理教師。即便與科技業無關的科別，教師也會傾向到生活成本比較低的地方生活，都會區房子買不起、房租高昂，這也就是為何連雙北，也會找不到代理教師。

目前沒有教師證的代理教師，學術研究加給一般是打8折，但課務量卻沒有減少。林碩杰說，這樣矮人一截、同工不同酬的情況，也是年輕人不願擔任代理教師的原因。

林碩杰指出，憲法法庭8月判決不採計職前年資的相關規定違憲後，有教師證的代理教師可望全面採計年資，政府可趁此機會，同步提高沒教師證的代理教師待遇。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良分析，其實台北市的代理教師待遇，已經是全國最好的，但近年逐漸有被各縣市追上，包括在教育部要求下都給予一年12個月的「完整聘期」。

在釋憲結果出爐後，侯俊良指出，未來各縣市代理教師的年資也都可望被採認，北市的優勢逐漸縮小，而都會區高房價、物價的劣勢，則益發凸顯。

「這已經變成一個選擇的問題。」侯俊良認為，教師的待遇、工作量和其他產業相比，已經越來越沒競爭力。不只是難以吸引新血，就算原本在這個圈子裡的人，如果看到更好的機會，也不會繼續留在教職。

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侯俊良感慨地說，現在很多家長都不鼓勵孩子當老師，即便是教師自己圈子，也有很多人不願孩子投入教職，因為身在其中，最瞭解這個工作沒有想像中的好，也看不到未來有改善的希望。

侯俊良呼籲政府，除了要調高教師待遇，在工作量上也要從「減法」思考，精簡各項不必要的繁雜事務。另外，在少子女化的大趨勢下，教育單位不該只想著抓緊員額，而應走向「精緻化」，改善師生比、降低授課節數，讓教師有更多餘力照顧每一個孩子，才是長遠之計。（編輯：陳清芳）1130828