社會氛圍和年金改革 影響年輕人投入教職意願

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（中央社記者許秩維、陳至中台北28日電）近年各縣市接連出現代理教師荒，部分專業科目正式教師也難覓。學者分析，學生打老師等新聞事件和年金改革，社會氛圍影響年輕人投入教職的意願。

近年大學師資類科招生每況愈下，根據「中華民國師資培育統計年報」，103學年度各師資類科核定名額8088名，實際招收到7918名（97.9%）；到了110學年度，招生名額增為1萬316名，實際招收卻僅有8754名（84.9%），在7年內降低13個百分點。

台灣師範大學師資培育學院院長林子斌接受中央社訪問表示，大環境確實影響年輕人投入教職的意願，包括年金改革、社會氛圍，以及學生打老師、恐龍家長等事件，都讓年輕人對教職卻步。

大學畢業生從事教職月薪約新台幣4萬多，他說，卻可能要面臨來自學生、家長的問題，不免影響學生的職涯選擇。

觀察校內師資生狀況，林子斌提到，台師大是國內師資生人數最多的學校，但師資生人數仍持續減少；受少子女化影響，各縣市或學校都在管控教師員額，讓學生產生正式教師缺難找的認知，也會導致很多人不願投身教職。

另外，林子斌指出，先前曾出現代理教師過多的現象，國教署透過補助款引導各校將代理教師降到一定比例，因此釋出不少正式教師缺，雖然讓許多代理教師上岸，卻也衍生出後來的代理教師荒。

林子斌表示，培養1名師資生約需4到5年的時間，若事前能有更完善的預測和規劃，才能更好地培育人力，就像新加坡會預測未來5年的教育人力需求，建議政府也要好好檢視教育人力，進行預測和規劃，避免人力過剩或不足的狀況。

對於近年代理教師荒，教育部分析，主因是為降低國中小教師員額控留比率，各地方政府釋出正式教師員額，113學年度全國共招考近5000名正式教師。

教育部已建置教育人才庫媒合平台，協助學校進用代理教師，8月30日開學後若仍有缺額，可先以校內專任教師兼代授課，維護學生受教權益。

另外，教育部近年針對偏遠或特殊地區，以及缺少教師的理工、資訊領域，增加公費生師培名額，在學期間就有生活津貼，清寒生還有獎學金。

教育部近期研擬將教育實習獎助金從每月5000元，上調到1萬元，讓師資生在為期6個月的實習期間，也能顧及自身經濟狀況，專注於累積教學經驗。（編輯：陳潮芳）1130828