政大與美國智庫RAND對談 探討AI國安挑戰

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（中央社記者陳至中台北24日電）美國知名智庫蘭德公司（RAND）近日到訪政治大學，與學者一同探討人工智慧（AI）對國家安全的潛在挑戰，並期盼在科技與國防戰略上有建設性的合作。

政大今天發布新聞稿，RAND總裁傑森（Jason Matheny）曾任職於美國白宮國家安全委員會科技政策辦公室，負責白宮國家安全的政策制定，並兼任美國國安會人工智慧委員會委員。以人文社科見長的政大，擁有跨學科的研究實力，期待透過這次的雙邊會談，深度交流全球議題，強化學術與實務合作。

根據政大轉述，傑森對台灣在國際安全中的重要角色表示高度肯定，並期望未來能與政大在科技與國防戰略融合上展開更具建設性的合作，推動全球安全與利益的共同發展。

政大校長李蔡彥表示，隨著新興科技的迅速發展，國防與外交政策正面臨前所未有的挑戰，特別是AI、網路安全和資訊戰的影響。期許透過與RAND的深度交流，未來能在東北亞安全局勢變化中，發揮更積極的角色。

政大指出，近期與美國、亞洲多家科技企業合作互動，期待能集結國際能量，在AI與全球產業界及國際社會貢獻學術能量，發揮更大的影響力。（編輯：管中維）1131024