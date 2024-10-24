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桃捷綠線工程進度超前 北主變電站正式供電

2024/10/24 16:32（10/24 17:11 更新）
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桃園市捷運工程局指出，捷運綠線北主變電站工程進度超前並通過台電耐壓測試，提前於24日正式供電，後續將配合施工進度，陸續將22kV電力送至主線各車站，供給車站各項設備電源及列車牽引電力。（桃園市捷運工程局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年10月24日
桃園市捷運工程局指出，捷運綠線北主變電站工程進度超前並通過台電耐壓測試，提前於24日正式供電，後續將配合施工進度，陸續將22kV電力送至主線各車站，供給車站各項設備電源及列車牽引電力。（桃園市捷運工程局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年10月24日
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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市捷運工程局今天說，捷運綠線北主變電站原訂30日達成永久送電的里程碑，但工程進度超前並通過台電耐壓測試，提前在今天正式供電，為民國115年北段優先通車目標打下基礎。

桃園捷運綠線工程持續推進，預計北段7站在115年通車、117年通車至景福宮，119年完成主線全線通車。

桃園市政府捷運工程局今天發布新聞稿表示，主變電站負責提供捷運系統所有機電設備、車站及列車動力的電源，主變電站內的161kV GIS（氣體絕緣開關）與直流開關盤等設備，是從德國運來並經西門子德國技師來台確保安裝無虞。

捷工局表示，在歷經控制迴路功能及連鎖功能等多項自主測試，並通過台電耐壓測試後，今天達成主變電站永久供電的里程碑，後續將配合車站施工進度，陸續將22kV電力送至主線各車站，供給車站各項設備電源以及列車牽引電力。

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捷工局也說，捷運綠線已陸續完成國內首座跨高鐵鋼構橋吊裝、北段高架橋全數合龍、組裝全國最大潛盾機、開挖全台最深車站（G07站）、北段優先通車所需6段潛盾隧道全數貫通、北機廠管理中心上樑等成果。

捷工局表示，主變電站永久供電是首列車抵台前的最後一道關卡，今天完成永久供電里程碑，代表捷運綠線建設已進入全新階段，迎接首列車抵台已準備就緒。（編輯：林恕暉）1131024

桃園捷運綠線北主變電站工程進度超前，日前已通過台電耐壓測試，提前於24日正式供電，後續將配合車站施工進度，陸續將22kV電力送至主線各車站，供給車站各項設備電源及列車牽引電力。（桃園市捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 113年10月24日
桃園捷運綠線北主變電站工程進度超前，日前已通過台電耐壓測試，提前於24日正式供電，後續將配合車站施工進度，陸續將22kV電力送至主線各車站，供給車站各項設備電源及列車牽引電力。（桃園市捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 113年10月24日
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