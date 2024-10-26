花東雙軌化北東車程3.5小時 卓榮泰：將帶動觀光

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）花東鐵路雙軌化第1階段台東至知本預計116年通車，未來花東全線通車後台北到台東行程縮短至3.5小時。行政院長卓榮泰強調，屆時鐵道將變長、變高、變強壯，帶動花東觀光。

卓榮泰今天中午在交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君的陪同下到台東視察花東鐵路雙軌化工程，台東縣長饒慶鈴、民進黨立法委員莊瑞雄和陳瑩、國民黨籍立法委員黃建賓也到場關心。

鐵道局簡報表示，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫內容為花蓮火車站至台東知本火車站間約112.6公里的單軌路線進行雙軌化工程，其中台東至知本站間預計於116年10月通車。

全線雙軌化通車原定117年4月完工，但因工程困難和氣候因素，完工時間將作修正。

鐵道局表示，計畫完成後可提供花東地區可靠、準點的鐵路服務，並提升鐵路運輸能量，減少並縮短列車交會時間區間車達45分鐘、自強號達12分鐘，台北至台東旅行時間則可縮短至3.5小時，每小時可增加5班次，有助於遊客造訪花東促進觀光發展，提高返鄉旅客便捷性。

卓榮泰致詞表示，花東鐵路雙軌化不管是第一階段的台東至知本站，或是花東全線，完成後鐵道將變長、變高、變強壯，路堤抬高因應極端氣候不怕淹水，就是希望在均衡台灣理念下，讓台灣的每個縣市變得更強壯。希望能克服困難危險讓第1期工程如期完成，但人員的安全還是要最優先。

卓榮泰表示，未來全線工程完成後，會縮短火車交會和停等的時間，台鐵台北到台東只要3.5小時，花蓮到高雄3小時，大大縮減移動的距離時間，這對花東地區的觀光產業很有幫助。

卓榮泰強調，花蓮和台東觀光要連成一條線，因此「花蓮有的台東也一定要跟上」，加速加快讓花東成為均衡台灣的指標型地方。

饒慶鈴表示，台東縣政府全力配合辦理土地徵收，希望能協助儘速花東鐵路雙軌化，帶動觀光。（編輯：謝雅竹）1131026