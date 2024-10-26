環保志工活動移師花蓮 卓榮泰感謝深耕社區

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）環境部及花蓮縣府今天在花蓮縣立體育館舉行全國環保志（義）工群英會，行政院長卓榮泰致詞指出，環保工作需要中央到地方共同推動，感謝志義工長期投入。

113年全國環保志（義）工群英會移師花蓮舉辦，來自全國22縣市、超過2000名環保志義工齊聚，經各縣市初賽脫穎而出，今天在「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」及「清潔接力賽」等4項趣味競賽切磋。

卓榮泰指出，未來將繼續推動老舊家電更新、搭乘大眾運輸工具、減少或禁用一次性塑膠製品等，也會在國家公共建設或民間建築推動採用綠能建材。

卓榮泰說，多年來已有超過20萬人投入環保志義工行列，感謝大家長期與政府推動環保工作，期許未來更深入社區、當種子教官宣導環保知識、帶領更多人參與及建立永續韌性的台灣。

卓榮泰也提到，0403地震後花蓮受創嚴重，只要有機會行政院會將大型活動移到花蓮舉辦，讓國人看見花蓮的美、帶動觀光，也會繼續努力做。

首場活動由卓榮泰在台上念題目，環境部長彭啓明與各縣市志義工代表在台下答題，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨籍立委傅崐萁等人出席，氣氛熱鬧。

會後由花蓮縣府代理秘書長饒忠將大會旗交棒給雲林縣，相約明年雲林見。（編輯：謝雅竹）1131026

環境部及花蓮縣政府26日在花蓮縣立體育館舉行全國環保志（義）工群英會，來自全國22縣市、超過2000名環保志義工齊聚。中央社記者張祈攝 113年10月26日