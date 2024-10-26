巴西科學博覽會 嘉義高中學生何承祐獲二等獎

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（中央社記者陳至中台北26日電）國立台灣科學教育館選派優秀學子參加2024年巴西科學博覽會（MOSTRATEC），嘉義高中學生何承祐探討球狀星團中天琴座RR型變星的組成，拿下大會獎二等獎。

科教館今天發布新聞稿，巴西科學博覽會有來自12國、704件作品參與，何承祐以「使用蓋亞資料庫探討球狀星團中天琴座RR型變星的組成」，拿下天文、地球科學、數學及物理組大會獎二等獎，展現台灣學子的研究實力。

何承祐的作品是以「蓋亞目錄」資料庫的大量數據，探討天琴座RR變星在球狀星團中的比例，以及與星團年齡、金屬豐度、星團大小的關係。

「天琴座RR型變星」的亮度會以週期性的方式變化，因此成為科學家測量宇宙距離的重要工具。

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何承祐的研究指出，不同星團中這類「變星」的數量存在顯著差異，除了以往認為的星團年齡和金屬含量是影響變星數量的關鍵因素外，星團大小也可能是決定性的因素之一，可能與星團所受的「潮汐力」有著密切的關聯。

科教館指出，何承祐因特別的作品主題和來自台灣的身分，在展覽會中受到矚目，前來交流的師生絡繹不絕。而巴西科學博覽會選出的優秀作品，也會於明年來台，參與2025年台灣國際科學展覽會。（編輯：李亨山）1131026