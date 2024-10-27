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嘉義中埔連8震 民宅現裂縫暫列危險住宅

2024/10/27 22:30（10/28 09:43 更新）
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣27日電）嘉義縣中埔鄉今天下午2時許，1個小時左右接連發生8起地震，傳出零星災情，其中有一整排透天住宅及民宅出現龜裂，暫時都列為危險住宅，有3戶依親，另有1戶4人安置他處。

民進黨立委陳冠廷在地震後立即到中埔鄉了解情況，與中埔鄉長李碧雲趕赴現場勘災。

陳冠廷指出，中埔鄉公所已接獲9件災情通報，其中包括社區活動中心外牆磁磚剝落，砸毀數輛停放在旁的轎車，所幸無人員受傷。他們在現場也發現部分民宅出現牆面龜裂情形。為了確保居民安全，已請這些住戶暫時撤離到安全處所。鄉公所已準備好緊急安置場所，包括協調汽車旅館，讓需要安置的鄉親能有妥善的休憩地點。

地震後，中埔鄉公所接獲數起磁磚掉落、玻璃門碎裂事件通報，龍門社區活動中心外牆的磁磚剝落，砸中停在下方的轎車，所幸無人受傷。

李碧雲表示，有一排透天住宅出現牆壁龜裂與磁磚掉落，與另一戶3樓搭建交界處出現裂痕者，都先勸離住戶，並聯繫縣府有關單位勘查房屋結構是否安全、能否繼續使用。

中埔鄉公所在現場拉起封鎖線示警，將民宅都先暫列為危險住宅，勸導住戶先撤離，3戶自行依親，由鄉公所安置的有1戶4人。（編輯：管中維）1131027

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