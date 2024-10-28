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嘉義地震6村落21戶屋損 中埔國中5教室毀壞封閉

2024/10/28 11:49（10/28 14:56 更新）
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嘉義縣中埔鄉27日下午發生連續多起地震，6村落發生災情，房屋受損初勘有21戶；中埔國中損壞嚴重，大都是天花板的輕鋼架掉落。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年10月28日
嘉義縣中埔鄉27日下午發生連續多起地震，6村落發生災情，房屋受損初勘有21戶；中埔國中損壞嚴重，大都是天花板的輕鋼架掉落。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年10月28日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）嘉義縣中埔鄉昨天下午連續多起地震，6村落發生災情，房屋受損初勘有21戶；中埔國中損壞嚴重，其中教學大樓4樓有5間教室無法使用封閉，師生移至他處上課。

嘉義縣中埔鄉公所今天表示，中埔鄉昨天下午2時許，1個小時左右接連發生8起地震，鄉公所人員進駐公所，接獲通報案件9件，現場勘查又增3件，分別來自富收村、義仁村、中埔村、隆興村、龍門村、鹽館村等5個村落，計活動中心受損2處，房屋初步勘查受損21戶。

公所指出，災情大多為房舍損害，其中多戶龜裂嚴重有安全疑慮，中埔村一處整排透天住宅出現牆壁龜裂與磁磚掉落，與另一戶3樓搭建交界處出現裂痕者，將民宅都先暫列為危險住宅，勸導住戶先撤離，其中3戶自行依親，由鄉公所安置的有1戶4人。

中埔國中表示，學校活動中心毀損嚴重，天花板輕鋼架掉落、水管爆裂、門窗變形，先暫時封閉，禁止進入；活動中心昨天中午借用社區民眾辦理喜宴，席開20餘桌，所幸地震發生時喜宴已結束，沒有造成人員受傷。

校方指出，學校教室有零星災情，其中教學大樓毀損嚴重，4樓有3間教室、1間專科教室、1間老師休息室的牆壁龜裂、鋼架掉落、水管爆裂，有安全疑慮，先封閉4樓，上午師生到校後，已移至他處上課。

嘉義縣政府將中埔地震災情視為緊急事件，除了密切與公所聯繫外，將請土木技師公會派任專業技師協助受災戶房舍的安全初步鑑定。（編輯：陳清芳）1131028

嘉義縣中埔鄉27日下午發生連續多起地震，中埔國中活動中心毀損嚴重，天花板輕鋼架掉落、部分門窗變形，暫時封閉。中央社記者黃國芳攝 113年10月28日
嘉義縣中埔鄉27日下午發生連續多起地震，中埔國中活動中心毀損嚴重，天花板輕鋼架掉落、部分門窗變形，暫時封閉。中央社記者黃國芳攝 113年10月28日
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