農業部2碳匯減量方法上線 森林、竹林經營促淨零

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農業部發布，今年初共提送5項自然碳匯減量方法，今天環境部專案審議會通過加強森林經營、竹林經營2項碳匯專案的自願減量方法，明年將提供補助鼓勵企業、團體參與，促進淨零排放。

農業部資源永續利用司發布資訊指出，環境部28日召開「溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會」，通過農業部提送的「加強森林經營碳匯專案」及「竹林經營碳匯專案」等 2項自願減量方法，農業部並規劃114年提供補助經費，期能鼓勵企業與農民團體合作，參與專案註冊申請。

資源永續利用司副司長王玉真說明，簡言之，以上2個自願減量方法，可成為經營林業及竹業所增加的碳匯，進一步轉換為自願減量額度的工具。

有關「加強森林經營碳匯專案」減量方法，王玉真指出，由農業部林業及自然保育署與林業試驗所共同提出，可透過間植、刈草、林分密度管理、疏伐、修枝、收穫及其他森林經營措施等作法，強化既有森林的經營管理，增強森林的碳吸存及儲存能力。

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「竹林經營碳匯專案」減量方法，她說，由群創光電股份有限公司與農業部林業試驗所，以公私協力ESG合作模式研議提出，可經由撫育作業 、調整立竹密度及維護竹林健康等經營方法，讓竹林在生長期吸收大量二氧化碳，並製作成竹產品，將碳固定下來。

農業部補充，為引導更多企業與團體參與促進自然碳匯，助攻2050年淨零排放達標，113年初提送5項自然碳匯減量方法至環境部審議，包含加強森林經營、竹林經營、改進農業土壤管理、海草復育，以及紅樹林復育，今天通過其中2項。（編輯：陳正健）1131028