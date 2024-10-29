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颱風影響西螺果菜市場到貨量增 菜價尚未漲

2024/10/29 16:50
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（中央社記者蔡智明雲林縣29日電）康芮颱風持續往台灣逼近，雲林縣菜農搶收，今天西螺果菜市場到貨量較平日增長200噸，但菜價持平1公斤約新台幣40元，預估明、後2天菜價會揚升。

西螺果菜市場董事長蔡德福今天告訴中央社記者，因颱風影響今天到貨量比平日增加2成多，約有900噸，平均交易價每公斤約40元。

蔡德福說，颱風逼近，預估明、後天菜價會揚升。10月初山陀兒颱風來襲，菜價一度每公斤漲超過50元，且持續一段時日。

氣象署今天表示，若第21號颱風康芮行徑無特殊變化，將於下午5時30分發布海上颱風警報，預測在台灣東半部陸地登陸的機會最大。（編輯：謝雅竹）1131029

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山陀兒來襲 西螺果菜市場到貨量增價格也上揚雲林西螺果菜市場到貨量降 估2週後菜價回穩
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