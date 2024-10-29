長榮航復飛桃園－青森航線 每週3班

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（中央社記者余曉涵台北29日電）長榮航空今天復航桃園－青森航班，提供每週3班的飛航服務，以A321-200機型飛航，盼讓兩地的觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。

長榮航空今天發布新聞稿表示，桃園－青森航班再度啟航，提供每週3班的飛航服務，日本青森縣廳在青森機場舉行慶祝儀式，希望透過青森定期航班吸引旅客前往青森縣，體驗青森自然及文化之美。

長榮航空表示，1995年開始以包機方式經營青森航線，並於2019年7月17日改為每週2班的定期航班，旺季時最多增為每週5班，雖然2020年因疫情衝擊暫停飛航，但長榮航空與青森縣的合作未曾間斷，疫情期間還共同舉辦青森類出國主題航班以及青森零距離特展。

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長榮航空指出，桃園到青森航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙。

長榮航空表示，青森縣為日本本州最北部的城縣，擁有眾多自然風光及人文觀光資源，像是美不勝收的奧入瀨溪美景以及橫跨青森縣與秋田縣間的十和田湖，此外還有眾多名勝古蹟和體驗日本傳統文化的祭典活動，最知名的莫過於已有300年歷史的青森睡魔祭，以及800年歷史的祈禱豐收祭典八戶柄振舞等。（編輯：管中維）1131029