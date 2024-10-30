颱風康芮來襲 交長：台鐵要加強整備

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（中央社記者余曉涵台北30日電）颱風康芮直撲台灣，交通部長陳世凱今天要求台鐵加強整備，落實防颱防災，降低颱風的交通衝擊影響，並提醒民眾留意相關交通資訊，若必要時會適時啟動鐵公路預警性封閉措施。

中央氣象署今天持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，下午2時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南方約420公里處，以每小時20公里速度向西北轉北北西進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

交通部今天發布新聞稿表示，部長陳世凱今天前往台鐵緊急應變中心聽取簡報，要求台鐵落實防颱防災措施，並加強台鐵北迴線風險路段與南迴線南坑3號橋受損橋墩整備工程，落實防颱準備，降低颱風所造成交通衝擊影響，並提醒民眾留意相關交通資訊，若必要時會適時啟動鐵公路預警性封閉措施，確保民眾安全。

陳世凱指示台鐵應密切與氣象署聯繫，以掌握最新氣象情資，在微型區域的雨勢觀測與氣象預測資訊在防災資訊中是同等重要，氣候資訊應精準掌握並即時提供台鐵，以利協助採取因應措施。

陳世凱提醒台鐵，第一線工作同仁與用路人生命安全是第一優先考量，並要求台鐵持續多加善用即時的工作群組，讓所有團隊同仁都能掌握各項資訊，以加強應變準備。

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在鐵路運輸部分，陳世凱表示，台鐵已於10月29日主動積極加強各項防救災設備檢測與操作演練，並與鐵道局進行聯防，落實相關防颱準備工作，同時台鐵也已就東部幹線及北迴南迴路線做好各項人員與機具整備，並確保監視系統運作正常。

陳世凱表示，若遇必要時，交通部也將隨時啟用3小時啟動疏運計畫的SOP，在安全第一的前提下，以最快速度恢復聯外交通。（編輯：李亨山）1131030