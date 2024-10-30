抽獎疑重複中獎 高鐵：電腦亂數隨機抽

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（中央社記者余曉涵台北30日電）財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎，引發爭議，外界發現台灣高鐵的抽獎也疑似有重複中獎。台灣高鐵表示，活動未限制重複參加，僅限每人每週中獎1次，以電腦亂數隨機抽獎並有律師全程見證。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

除此之外，網友發現台灣高鐵2022年的抽獎活動，也疑似有重複中獎的狀況，網友發現中獎者有很多人的E-mail名稱包含victorpeng等，得獎者的E-mail帳號很相似，懷疑是同一個人用不同電子郵件參加抽獎。

台灣高鐵指出，為鼓勵民眾參與，活動並未限制重複參加，但每人每週以中獎1次為限，而且抽獎活動以電腦亂數隨機抽獎，並有律師全程見證。

台灣高鐵說，另外，為符合每人每週中獎1次的活動規則，抽獎名單會事先以電腦程式排除完全相同E-mail。（編輯：李亨山）1131030