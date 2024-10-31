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颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
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颱風康芮來勢洶洶 石門曾文阿公店水庫調節性放水

2024/10/31 11:33
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（中央社記者劉千綾台北31日電）颱風康芮來襲帶來顯著雨量，根據經濟部水利署防災資訊服務網今天上午11時顯示資訊，石門水庫、集集攔河堰、曾文水庫、阿公店水庫、牡丹水庫等啟動調節性放水。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，陸上警戒區為台灣各地區及澎金馬。氣象署預估，康芮將維持強颱強度登陸台灣，可能在中午前後至下午在花東一帶登陸。

根據經濟部水利署防災資訊服務網上午11時資訊，石門水庫、青潭堰、直潭壩、集集攔河堰、白河水庫、曾文水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫放水中，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。

針對花蓮縣光復鄉、卓溪鄉、吉安鄉、壽豐鄉、玉里鎮、瑞穗鄉、萬榮鄉、鳳林鎮發布一級淹水警戒；台東縣長濱鄉為二級淹水警戒，低窪地區及道路須注意防範積淹水。

河川水位警戒方面，水利署對宜蘭縣蘭陽大橋、新北市海山橋發布二級警戒；台東縣台東大橋與新北市新海大橋為三級警戒。（編輯：潘羿菁）1131031

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