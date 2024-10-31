康芮強風吹倒路樹與設施 北市動物園1日不開放

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）康芮颱風來襲，北市動物園表示，因園區內多起路樹傾倒及多處設施災損，為維護遊客安全，明天（1日）休園1天。

颱風康芮襲台，北市動物園晚間以新聞稿表示，園區內多起路樹傾倒及多處設施災損，為維護遊客安全，明天動物園將休園1日進行園區環境整理，不對外開放。

此外，北市水利處表示，因基隆河上游水位已逐漸下降，且颱風將於1日白天遠離，已加派人力進行堤外災後復原清理工作，1日6時起陸續開啟內1、內2及基11等3座疏散門，並恢復東湖汐止堤外便道通行。

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另基隆河下游、淡水河、新店溪及景美溪沿線疏散門則維持疏散門關閉狀態，因上游水庫於颱風期間持續操作調節性放水，最高放水量曾達每秒2570立方公尺，以致多處堤外高灘地及堤外便道均有漫淹情形，後續開啟時間仍需視清淤狀況而定。

另外，北市公車明起恢復正常營運，提供通勤通學服務，小2路公車基於行車安全取消清晨4時30分班次，上午8時以後班次正常營運；藍色水路將等碼頭相關設施確認安全無虞後，即開始營運提供服務；小型復康巴士明起正常提供服務。（編輯：龍柏安）1131031