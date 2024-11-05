颱風康芮過後三仙台海岸現「黃色飛碟」 氣象署：浮球式波浪站

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（中央社記者張雄風台北5日電）日前颱風康芮過境後，台東三仙台海岸附近突然出現的一個「黃色飛碟」，引發網友熱議。中央氣象署今天說明，是遭颱風沖上岸的浮球式波浪站。

中央氣象署今天在臉書「報氣候-中央氣象署」表示，這個外觀貌似飛碟的東西，其實是「成功浮球式波浪站」，浮球式波浪站跟海氣象資料浮標就像是海上的哨兵，全天候監控海氣象環境，可以提供即時海面上的氣壓、氣溫、風向風速、水溫、波高、週期、波向、海流流速、流向等數據。

氣象署說，在颱風期間，因船隻無法出海、衛星被雲遮蔽不易觀測，因此十分仰賴海氣象資料浮標即時回傳的資料來調校颱風模式預報。

海氣象資料浮標所測得的數據，除了立即提供氣象署運用外，同時也用於研究颱風與海洋之間的交互作用與動力過程，精進數值模式，改善預報品質。

氣象署進一步說明，這次強烈颱風康芮襲台，除陸上災情慘重外，海上觀測儀器同樣損兵折將，首當其衝的東部4個海上資料浮標，就因不敵狂風巨浪壯烈犧牲。

主要損失的觀測儀器除了氣象署的成功浮球（位於台東三仙台海域）及龜山島浮標（位於龜山島龜尾海域），還包含了台大海洋研究所與氣象署合作浮標NTU01、NTU02。

氣象署補充，NTU01在10月30日晚間6時測得最大示性波高為13.2公尺，隨後於晚間9時觀測中斷，但浮標仍位於原布放海域；NTU02在10月31日凌晨0時測得最大示性波高12.5公尺，隨後於凌晨3時觀測中斷，但浮標仍位於原布放海域。

成功浮球10月31日上午11時測得最大示性波高10.5公尺，隨後於12時斷纜，被沖刷上岸；龜山島浮標10月31日下午1時測得最大示性波高10.5公尺，隨後於下午4時觀測中斷且失聯，從軌跡研判該浮標受颱風影響被拖入深水區沉沒。

氣象署解釋，一段連續觀測時間內的波高，取前3分之1最大波高之平均，稱為「示性波高」，可以代表那段時間海面的浪況。（編輯：陳政偉）1131105