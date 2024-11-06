樟樹實驗中學特教師涉不當管教 新北：考核記1大過

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北6日電）新北市立樟樹實驗中學某特教老師被投訴對學生霸凌與不當管教，要求學生向打翻的碗道歉。教育局今天表示，經2次調查未達停聘、解聘程度，校內考核後已記1次大過。

對此，民進黨新北市議員戴瑋姍今天表示，本案為家長向人本基金會投訴，校方調查後並未將老師停聘，教育局也未積極處理，「後來不了了之，讓家長非常生氣」。

她說，近年的老師體罰、言語霸凌學生案，學校教師評審會成員彼此官官相護；教育局長期以各種方式包庇不適任教師，學生無法受到保護，老師可以順利退休。她要求教育局應積極介入。

鏡週刊今天報導，汐止區樟樹實驗中學的1名特教老師，去年9月涉不當管教，包括怒斥打翻食物的學生並要求學生對碗道歉、老師壓住學生手部、要求學生罰站30分鐘、老師指稱學生的自閉症病情與父母有關。

校長陳浩然今天接受中央社記者電訪表示，這名老師自111學年度起到校任教。去年9月獲報後，校事會議受理組調查小組，調查後並提報校教評會。教評會成員包含外審教評委員，經3次會議，認定未達解聘標準。

教育局說，經評估認為本案影響學生權益重大，主動移送「教師專業審查會」再審。專審會由行政機關代表、教育學者、法律專家、兒童及少年福利學者專家、校長、家長及教師團體代表組成。

教育局說，經核實調查報告及相關事證，專審會決議，調查結果事實未達解聘、停聘程度，轉由學校成績考核會研議處置。

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陳浩然說，接獲專審會移回本案，後續由學校召開考核會議；他認為首次結論處罰太輕，退回重審，第2次決議以不當管教違反教師倫理原則，記1支大過，並送教育局核定。他強調，校方絕對沒有故意縱容、包庇，而以保護學生為重。

教育局說，這名特教老師目前請假中，未於學校任教；要求校方於老師返校後，務必由輔導小組督導至少半年，並列管持續追蹤直到改善，確認不會有不當管教之虞。另也對學生加強關懷，穩定身心與學習。（編輯：方沛清）1131106