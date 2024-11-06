本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選開票 川普拿下北卡羅來納、喬治亞2搖擺州 247：210領先賀錦麗
首頁 / 生活

樟樹實驗中學特教師涉不當管教 新北：考核記1大過

2024/11/6 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、高華謙新北6日電）新北市立樟樹實驗中學某特教老師被投訴對學生霸凌與不當管教，要求學生向打翻的碗道歉。教育局今天表示，經2次調查未達停聘、解聘程度，校內考核後已記1次大過。

對此，民進黨新北市議員戴瑋姍今天表示，本案為家長向人本基金會投訴，校方調查後並未將老師停聘，教育局也未積極處理，「後來不了了之，讓家長非常生氣」。

她說，近年的老師體罰、言語霸凌學生案，學校教師評審會成員彼此官官相護；教育局長期以各種方式包庇不適任教師，學生無法受到保護，老師可以順利退休。她要求教育局應積極介入。

鏡週刊今天報導，汐止區樟樹實驗中學的1名特教老師，去年9月涉不當管教，包括怒斥打翻食物的學生並要求學生對碗道歉、老師壓住學生手部、要求學生罰站30分鐘、老師指稱學生的自閉症病情與父母有關。

校長陳浩然今天接受中央社記者電訪表示，這名老師自111學年度起到校任教。去年9月獲報後，校事會議受理組調查小組，調查後並提報校教評會。教評會成員包含外審教評委員，經3次會議，認定未達解聘標準。

教育局說，經評估認為本案影響學生權益重大，主動移送「教師專業審查會」再審。專審會由行政機關代表、教育學者、法律專家、兒童及少年福利學者專家、校長、家長及教師團體代表組成。

教育局說，經核實調查報告及相關事證，專審會決議，調查結果事實未達解聘、停聘程度，轉由學校成績考核會研議處置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳浩然說，接獲專審會移回本案，後續由學校召開考核會議；他認為首次結論處罰太輕，退回重審，第2次決議以不當管教違反教師倫理原則，記1支大過，並送教育局核定。他強調，校方絕對沒有故意縱容、包庇，而以保護學生為重。

教育局說，這名特教老師目前請假中，未於學校任教；要求校方於老師返校後，務必由輔導小組督導至少半年，並列管持續追蹤直到改善，確認不會有不當管教之虞。另也對學生加強關懷，穩定身心與學習。（編輯：方沛清）1131106

陳浩然
教部推免費英語自主檢測系統 AI即時分析測驗結果
戴瑋姍
戴瑋姍指板二運動場現狼蹤 誘孩童拍裸照消防員定位系統受矚 新北允編預算估115年建置
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：