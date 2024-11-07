彰縣女高中生連日發燒、上吐下瀉 驗出罕見沙波病毒

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（中央社記者鄭維真彰化7日電）曾姓女高中生連續多日發燒、上吐下瀉，就醫仍未緩解，轉診衛福部彰化醫院確診感染較少見的沙波病毒，住院13天才出院；醫師表示是否將開始流行仍待觀察，提醒大家勤洗手。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今天透過新聞稿指出，上吐下瀉主要是病毒型腸胃炎或細菌型腸胃炎，病毒型腸胃炎多為感染諾羅病毒、輪狀病毒或腺病毒，沙波病毒相對少見；往年11月至3月是病毒型腸胃炎流行期，此個案是否為「先遣部隊」、隨後將開始流行，仍待觀察。

這名16歲高二女學生表示，她上吐下瀉、發燒就近到某醫院急診，被告知是腸胃型感冒，但服藥2天症狀仍沒改善，吃東西就吐，1天吐7、8次，怕得連水都不敢喝，還因此引發泌尿道感染，後來轉診到彰化醫院。

馬瑞杉表示，採集曾姓學生糞便進行多病原核酸檢測（PCR），發現是感染沙波病毒，經住院治療、飲食清淡衛教，嘔吐及下瀉次數逐漸減少。

馬瑞杉說，沙波病毒主要以糞口途徑傳播，症狀類似諾羅病毒，會出現嘔吐、腹瀉，可能途徑包括：如廁後未洗手，糞便中病毒殘留手上；感染者觸摸食物後，其他人再食用；摸到感染者碰過的物品，未洗手就進食等都可能。

馬瑞杉指出，許多患者未經詳細檢查，導致被發現病例較少，不像諾羅病毒、輪狀病毒常見，無論是要預防哪種腸胃型病毒，最重要是勤洗手，包括進食前、如廁後、出入公眾場合、處理生鮮食物、在外返家後等情況都要洗手。

此外，家中若有人感染沙波病毒，可用漂白水稀釋消毒，減少家中群聚感染；飲食應避免生食，最好煮熟再食用。（編輯：陳仁華）1131107