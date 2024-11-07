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黑熊入侵花蓮5處雞舍 林保署誘捕成功首例精準捕捉

2024/11/7 15:31（11/7 15:46 更新）
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花蓮卓溪鄉古風村5家雞舍近期先後遭台灣黑熊入侵，連日來林業保育署花蓮分署玉里工作站出動25人次驅趕黑熊與巡查，當地石平部落文化產業推廣協會也動員協助在深夜驅熊，最終成功在7日凌晨捉到黑熊。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年11月7日
花蓮卓溪鄉古風村5家雞舍近期先後遭台灣黑熊入侵，連日來林業保育署花蓮分署玉里工作站出動25人次驅趕黑熊與巡查，當地石平部落文化產業推廣協會也動員協助在深夜驅熊，最終成功在7日凌晨捉到黑熊。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年11月7日
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮卓溪鄉古風村5家雞舍遭台灣黑熊入侵，數百隻雞被吃掉。林保署花蓮分署連日誘捕，今天凌晨順利捕捉到黑熊，是林業保育署首例精準捕捉特定黑熊個體，將評估是否適合野放。

卓溪鄉古風村石平部落10月起陸續發現雞隻受損，雞農原以為是流浪狗，22日發現疑似黑熊腳印，才意識到是黑熊入侵，立即通報林保署花蓮分署。

林保署花蓮分署會同專家現場勘查，發現入侵處位於海拔僅200至500公尺淺山，經驅趕黑熊還輪流滋擾不同養雞場，放置4個餌料誘捕桶也不為所動，11月4日又接獲距離較遠養雞場遭入侵，共5個雞舍受害。

林業保育署花蓮分署決定部署抓熊，誘捕桶數量增加至8個，製作可避免黑熊受傷的安全套索3具，埋設在黑熊可能行經路線。

連日來林業保育署花蓮分署玉里工作站共出動25人次驅趕黑熊與巡查，當地石平部落文化產業推廣協會出動16人次協助於深夜驅熊，終於在今天凌晨順利捕捉這隻侵擾黑熊。

花蓮分署指出，這隻黑熊為125公斤成年公熊，捕捉後由東部野生動物救傷中心現場麻醉，這次精準捕捉並無對黑熊造成傷害，已送往野灣獸醫院進一步檢查，也將邀集專家評估是否適合再野放。

花蓮分署表示，後續將透過驅避訓練、裝設衛星定位頸圈後於適當地點野放，即時掌握黑熊活動範圍。

花蓮分署指出，為感謝居民主動通報共同保護台灣黑熊，將頒發入侵通報及監測獎勵金；另外，也會儘速補償各養雞場經濟損失。（編輯：陳仁華）1131107

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