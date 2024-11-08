公路局聯手海關、航警 查獲中國輸入假車牌

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部公路局為遏止假車牌猖狂，除建立灰名單外，也聯手海關和航警建立查核制，切斷來源，最近就查獲自中國輸入的假車牌。

偽造的假車牌愈來愈多，引起關切，根據交通部高速公路局先前公布的統計，今年上半年共查獲1043輛車使用偽變造車牌，超過去年整年924輛，約是去年同期331輛的3倍多。

公路局先前表示，建立假車牌灰名單並加強防偽設計，防堵假車牌。

公路局今天發布新聞稿表示，偽造號牌可能造成治安、交通安全隱憂，行政院已於9月4日及10月11日，邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，使其不敢賣、買不到、不敢用。

公路局說，防制偽造號牌已從法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面等面向著手，其中防偽供應鏈面，公路局已與財政部關務署、內政部警政署建立進口貨物查核通報機制，偽造號牌欲闖關者皆難逃法網。

公路局指出，近期財政部關務署台北關查獲自大陸地區輸入車牌式樣貨品，經公路局所屬監理站派員至現場，判斷為偽造車牌，隨即請台北關移請航空警察局偵辦，後續將進一步溯源處理，打擊源頭。

至於查獲自中國輸入的假車牌數量，因仍在偵辦中，無法對外說明。

針對假車牌在網路販售，涉及網路平台管理，公路局表示，數位發展部已與社群平台業者建立通報下架窗口，各網購平台業者皆配合全面下架，公路局並會持續巡查追蹤；跨機關查緝方面，公路監理機關持續利用異常通行資料建立疑似偽造號牌灰名單，與警察、停管機關合作，將不得上路的車輛資訊，提供警察機關納入AI巡防系統。

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另外，公路局也已建議法務部對偽造號牌案件具體求刑，研議提高刑度、罰金，並同步研擬道路交通管理處罰條例修正草案，加重使用偽造號牌的相關處分，目前最高罰鍰是新台幣1萬800元。

公路局重申，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車的許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領的號牌皆屬無效憑證，更不可以進口、販售。號牌具有公文書性質，屬於刑法所列特許證的一種，如製造、售販、使用偽造號牌已及涉偽造變造特種文書罪。（編輯：管中維）1131108