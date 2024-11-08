雙語標竿計畫 成大等4校獲選全校型

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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部今天公布雙語標竿計畫名單。成大、中山、台大、台師大等4校獲選「全校型」，另有9校獲選「領域型」，將給予加碼補助，進一步深化雙語學習環境。

教育部從110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，112學年度起進入第2階段，共核定補助重點培育學校7校、重點培育學院24校45個學院、普及提升學校31校。

今年則依原訂規劃推動「標竿計畫」，由委員會依照機構策略與政策管理、教師與教學、學生與學習、雙語計畫推動成效、建立完善的EMI課程品保機制等5大指標，評選出「全校型」和「領域型」標竿計畫學校。

根據教育部公布最新遴選結果，成功大學、中山大學、台灣大學、台灣師範大學等4校獲得「全校型標竿計畫」；中國醫藥大學、元智大學、中央大學、中正大學、高雄餐旅大學、陽明交通大學、台北科技大學、逢甲大學、台北醫學大學等9所學校獲得「領域型標竿計畫」。

獲選全校型的大學各有特點，例如中山大學改革通識英文、學術英文（EAP）與專業英文（ESP）課程架構，便透過校、院系級品保計畫，每學期追蹤全英班與一般班、EMI課程與一般課程的學生學習成效。

台師大則是採分級、分階段策略，從閱讀、聽力到口說及寫作，活動式到一對一諮詢，提供學生多元選擇，逐步提升專業英語能力。

教育部表示，雙語計畫不僅提升學生的英語能力，也有助於學校營造國際化的教學環境，進而延攬國際學生，未來將持續穩健推動。（編輯：管中維）1131108