本土社團爭設公共電視南部台 將發起陳情連署

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（中央社記者張榮祥台南9日電）公共電視台語台今天在台南文創園區以「公共問責」論壇收集公民建言，10多個本土社團聯合建議在台南設「公共電視南部台」，且將發起全台陳情連署，力促府院重視民意。

本土社團指出，從民間第一家民營電視台民視到公共電視台創設，數十年來喊出南部建台口號，但最終還是落腳台北，當時以有限資源必須選擇在台北首都圈建台是可以理解的。

本土社團表示，隨著地緣政治及全球發展趨勢改變，台南科學園區產值已超越新竹科學園區，台積電也展開全球布局，時代已改變，應重新檢視台灣南北均衡發展。

國立成功大學台灣文學系教授蔣為文也說，全國性大眾媒體總部設在北部，對南部民眾不公平，高雄市雖設置南部節目製作中心，但規模太小，難以反映、符合南部需求。

蔣為文認為基於國家安全考量，公共電視負有國家危急時發布訊息使命，全數集中於台北是明顯失當，需要台北以外可獨立製作、放送的電視台系統，作為國家安全保障一部分，以分散風險。

與會民眾表示，高雄擁有龐大演唱會及演藝市場，台南更有國內拍片使用率最高的岸內影視基地，南部需要電視台擴展人才和市場，平衡影視產業發展的南北落差。

公廣集團董事廖嘉展、公視台語台長呂東熹回應，尚需大家共同努力，形成中央和文化部決策，再爭取朝野立委支持，才能水到渠成。（編輯：張雅淨）1131109