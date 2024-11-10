四技二專統測簡章11日公告 開放下載和網路訂購

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（中央社記者許秩維台北10日電）114學年四技二專統一入學測驗考試訂於明年4月26日、27日舉行，簡章將於明天公告和發售，開放查覽下載和網路訂購，四技二專統測成績可用來報名甄選入學和聯合登記分發管道。

技專校院入學測驗中心基金會今天發布新聞稿指出，四技二專甄選入學及聯合登記分發為主要採計四技二專統一入學測驗成績的招生管道，有關參與各招生管道的校系科組資料，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw）查閱。

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四技二專進修部及日間部單獨招生也有部分招生學校將統一入學測驗成績列為總成績採計項目，考生可至技專校院招生策略委員會網站（https://www.techadmi.edu.tw）查閱相關招生訊息。

技專校院入學測驗中心表示，114學年四技二專統一入學測驗簡章將於今年11月11日起於上網公告（https://www.tcte.edu.tw），並開放查覽下載和網路訂購，網路訂購期限於12月9日截止，測驗中心基金會服務台也開放現場購買，現場購買截止期限為12月18日，有意報名四技二專統測的考生務必仔細詳閱簡章規定並備妥相關報名資料。（編輯：管中維）1131110