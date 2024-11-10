文青風吹到馬來西亞 吉隆坡老街城打卡熱點

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（中央社記者余曉涵台北10日電）馬來西亞觀光局表示，近年來透過市街再造或是老屋新生的方式，保留歷史味道的同時，也帶來一股趣味的活力，其中，擁有140年歷史的吉隆坡茨廠街是近年的打卡熱點。

文青風在台灣掀起熱潮後，也吹到馬來西亞。馬來西亞觀光局在台辦事處發布新聞稿表示，擁有140年歷史的吉隆坡茨廠街是馬來西亞吹起文青風的代表，更是近年的打卡熱點，不論是傳統美食或是設計小物，漫步其中好吃好玩又好逛。

馬來西亞觀光局指出，茨廠街的後巷「鬼仔巷」以60年代的懷舊壁畫，重現吉隆坡唐人街的黃金歲月，其中「鬼仔」指的是過去在巷弄中嬉鬧玩耍的小孩們，在這邊可以看到磨刀師傅、書法家、玩彈珠的小孩，還有風俗女郎、包租婆和理髮師，掃描壁畫旁的QR Code，不只可以看到這些人物的故事，甚至還能聽到他們的聲音，宛如活生生的人物穿越時空與遊客互動。

馬來西亞觀光局表示，前身為戲院的REXKL麗士雜錦，近年來翻修成複合式商場，不僅吸引眾多餐飲、文創品牌進駐，還經常作為各類活動展覽的空間使用，商場內最具特色的亮點莫過於2樓的BookXcess書店，這座占地6000平方英尺的書店在設計上保留了老戲院原有的格局與斑駁的外牆，其利用階梯段差設置高低書架，營造出強烈的視覺效果，宛如置身於迷宮之中。

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馬來西亞觀光局介紹，中央藝術坊是馬來西亞最具代表性的文化藝術中心之一，前身為1座建於1888年的傳統市場，如今已蛻變為市集控最愛的文創天堂，每逢週末，中央藝術坊還會舉辦創意市集，吸引當地眾多藝術家和手作職人參加。

另外，馬來西亞觀光局說，今天在國立台灣博物館南門廣場與小白宮舉辦馬來西亞文化日Hari Budaya Malaysia，現場不僅有許多道地美食，還提供傳統童玩遊戲、DIY手作等文化體驗，讓台灣民眾宛如一秒飛到馬來西亞。（編輯：管中維）1131110