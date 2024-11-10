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原民會公益彩券回饋金展成果 促進族人就業照顧弱勢

2024/11/10 13:01
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（中央社記者蔡孟妤屏東10日電）原住民族委員會今天舉辦「公益彩券回饋金補助計畫成果展」，盼藉此讓社會大眾了解回饋金運用成效，包括為原民族人創造更多工作機會，以及照顧部落弱勢族人等。

原住民族委員會今天在原住民族文化發展中心舉辦「112-113年公益彩券回饋金補助計畫成果展」，活動包括成果特展、市集活動、DIY體驗、有獎徵答、樂舞展演及滿額扭蛋抽獎等，陪民眾度過週末時光。

原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安表示，自民國97年起，原住民族委員會每年獲配財政部公益彩券回饋金，113年獲配額度高達新台幣3.7億元，核定件數每年約90件，統計112至113年件數有186件。

谷縱．喀勒芳安指出，這些計畫經費主要用於促進就業及增進社會福利，其中132件為促進就業類計畫，創造3458名族人工作機會；另外有54件為增進福利類計畫，照顧部落長輩、孩子、行動不便或弱勢族人。

谷縱．喀勒芳安說，回饋金計畫讓原民會能推動多元化補助項目，滿足不同在地文化特色及部落需求，例如計畫涵蓋兒少照顧、婦女及中高齡就業、作物推廣、部落觀光、法律服務、假牙補助等。

原民會表示，公益彩券回饋金對原住民族的幫助不僅是經濟上支持，更是對族人生活實質改善；就業促進讓族人能在家園中安穩謀生，發展專長，進而帶動部落經濟活力。

在社會福利方面，則透過設立關懷服務站、提供遠距教學資源及舉辦親職教育等措施，保障族人在不同人生階段的支持；這些資源的投入，讓部落社群更加團結，也讓族人看見未來希望。

原民會指出，期盼藉由此次成果展讓社會大眾了解回饋金運用成效，並展現未來繼續與民間團體協力，為原住民族社會創造更多工作機會，營造安居樂業生活目標。（編輯：陳仁華）1131110

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