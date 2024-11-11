春節連假台金航線 11/20下午6時起開放訂位

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（中央社記者吳玟嶸金門11日電）交通部民航局今天宣布，春節連假台金航線機票20日晚間開放訂位；金門縣政府表示，為避開擁擠人潮，航空公司針對離峰時段機票提供優惠，並建議可安排離島家人在台團圓。

明年春節有9天連假，交通部民用航空局宣布台金管制航線將在20日下午6時開放訂位，共提供1026架次、9萬5246個座位數。

金門縣政府觀光處今天發布新聞稿表示，這次春節連假尖峰時段是114年1月24日至1月31日台灣出發往金門方向，與114年1月30日至2月4日金門出發往台灣方向。

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觀光處說，尖峰日期及時段航班需求大，但離峰時段及反向航班多仍有空位，建議民眾可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。並建議居住本島家人可安排離島鄉親在台團圓，除免去訂位困擾，也可避開擁擠人潮。

觀光處提醒，春節假期尖峰時段機票，都會加註「限當日當班次有效」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲更有效利用，如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位。（編輯：李淑華）1131111