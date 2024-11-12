台銀蛇年銀幣售價2200元 近5年生肖系列首度漲價

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（中央社記者張璦台北12日電）今年以來貴金屬價格走揚，台灣銀行今天表示，委託中央造幣廠設計、鑄造的「乙巳蛇年彩色鍍金精鑄銀幣」，即日起發售，每枚售價新台幣2200元，為這一輪生肖系列銀幣首次漲價，漲幅約1%。

台銀今天發布新聞稿指出，台銀委託中央造幣廠設計、鑄造的「乙巳蛇年彩色鍍金精鑄銀幣」，為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣的第6枚，限量5萬枚；由台灣土地銀行、中華郵政、華南銀行、台灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行於11月12日同步發售，每枚售價2200元；此品項銀行不買回。

根據台銀網站，本輪生肖彩色鍍金系列銀幣，鼠、牛、虎、兔、龍年版，售價均為2180元，這次蛇年版售價2200元，為這一輪生肖系列銀幣首次漲價，漲幅約1%。

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同時，台銀委託中央造幣廠鑄造台銀金鑽條塊蛇年生肖版，也於11月12日開賣，生肖版均限量5000條；金條正面標示台銀及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量（1台兩37.5g）、含金成色（Fine Gold 999.9）及條號。

台銀表示，金鑽條塊（含生肖版）均可回售台銀，買賣價格須參考台銀全球資訊網新台幣計價黃金牌價。根據最新牌價，台銀金鑽條塊生肖版售價逾10萬元。（編輯：張均懋）1131112