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大馬傳承正體字文化 吉隆坡台校扮要角

2024/11/12 17:15（11/12 17:41 更新）
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第21屆私立及國際學校教育展（PISF）9日起在吉隆坡舉行兩天展覽，吉隆坡台灣學校是唯一代表台灣參展學校，圖為吉隆坡台灣學校人員合影。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
第21屆私立及國際學校教育展（PISF）9日起在吉隆坡舉行兩天展覽，吉隆坡台灣學校是唯一代表台灣參展學校，圖為吉隆坡台灣學校人員合影。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）「請問你們是正體中文教學嗎？」一名穿梭在教育展的印度裔家長好奇詢問著；他驚訝地發現，吉隆坡台校有別於大馬的簡化字教學，而是台灣在海外傳承正體字的文化基地。

第21屆私立及國際學校教育展（PISF）從9日起在吉隆坡舉行兩天展覽，吉隆坡台灣學校是唯一代表台灣參展學校，堅持以正體（繁體）中文為主要教學媒介，引領認識漢字之美。

連續兩天共逾1萬5000名學生和家長參與的教育展，吉隆坡台校雖面對展場約80所中小學等教育機構競爭，但擁抱全球化與國際化教學趨勢，以正體中文結合英文與馬來文的教學優勢，成為家長詢問焦點。

校長鄭雅芬（Cheng Ya Fen）告訴中央社記者，吉隆坡台校創立33年迄今，正體字教學是其中最重要的特色，同時扎根馬來語與英文教學，這種三語分進合擊模式受大馬教育部重視，培養3種語言並重人才為大馬所用。

她指出，目前台灣教育部在東南亞有4所台校，除吉隆坡台校外，還有越南胡志明、印尼雅加達與印尼泗水台灣學校，這些學校隨著全球化等國際貿易趨勢，正體字教學方興未艾。

另外，鄭雅芬認為，台灣教育優勢是邁向全球化，新課綱規劃的教育模式適用全球，重視多元發展，關注自主學習能力與品德教育，當這種教育模式推向東南亞國家，如同萬綠叢中一點紅般醒目。

鄭雅芬認為，大馬位處東南亞國家中心，擁有良好的政治與投資環境，歐美與澳紐等知名學校相繼跨海設立分校，吉隆坡台校獨特的教育風格成為與各校競爭的最大優勢。

根據台校統計，除台商子弟外，還有許多馬來西亞華人子弟就讀，另有諸如日本、韓國、泰國、印尼、新加坡、美國等學生慕名而來，認同台灣教育模式。

亞杜勒（Atul）是連日來詢問的其中一名大馬家長，這名印度裔的家長特別對吉隆坡台校的正體字教學充滿興趣；他認為，文字是文化很重要的一環，台灣使用正體字教學模式，相信為大馬中文教育樹立新典範。

曾赴新加坡等東協國家進行文史等田野調查的印度人沈英杰（Pintu Kumar）說，對印度人來說，學習中文非常具有挑戰性，不僅需要語文寫作字體的轉換，學習寫字過程更需不斷練習，否則發生張冠李戴的糗事。

他以曾於新德里（New Delhi）學習中文為例，說明當時學習中國簡化字只是為了好奇，但這只是挑戰的開始，當他抵達台灣認識正體字後，面臨極大的語文轉換衝擊，從此真正認識中文世界的深奧之處，「中文絕非只有把文字簡化那麼簡單」。

沈英杰指出，正體字的筆劃順序雖然非常繁複，蘊含悠久歷史的文化精髓，筆筆劃劃都保留文字演變的過程，從正體字的部首可以了解文字本身涵意，如今越難寫的中文字反而越難忘記，穿插其中的就是文化的傳統。

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信奉印度教的大馬印度裔拉妮（Raani）也對中文充滿興趣；她特別讓小孩學習中文，認為特別是正體字是今後的趨勢，並是擁抱全球化的敲門磚。

大馬教育體制內的「國民型華文中學」（SMJK）或體制外的「華文獨立中學」（Chinese Independent High School，獨中），中文部分多以教授中國簡化字為主，但吉隆坡台校堅持以正體字為中文教學媒介反而獨樹一幟，扮演台灣在海外傳承文化的重要堡壘。（編輯：韋樞）1131112

吉隆坡台灣學校參與大馬私立及國際學校教育展，由於以正體中文並結合英文與馬來文的教學優勢，成為家長詢問焦點。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
吉隆坡台灣學校參與大馬私立及國際學校教育展，由於以正體中文並結合英文與馬來文的教學優勢，成為家長詢問焦點。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
第21屆私立及國際學校教育展（PISF）從9日起在吉隆坡舉行兩天展覽，圖為大馬家長聚精會神聆聽教育展老師介紹學校環境。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
第21屆私立及國際學校教育展（PISF）從9日起在吉隆坡舉行兩天展覽，圖為大馬家長聚精會神聆聽教育展老師介紹學校環境。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
第21屆私立及國際學校教育展（PISF）從9日起在吉隆坡舉行兩天展覽，包括大馬與其它國家教育機構設展攤吸引國際學子就讀，成為兵家必爭之地。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
第21屆私立及國際學校教育展（PISF）從9日起在吉隆坡舉行兩天展覽，包括大馬與其它國家教育機構設展攤吸引國際學子就讀，成為兵家必爭之地。攝於10日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月12日
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