花蓮女兒牆颱風天掉落砸車 7歲童腦傷奇蹟漸康復

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）今年7月颱風凱米來襲時，花蓮市1棟大樓女兒牆掉落砸車，造成7歲男童頭部粉碎性骨折，轉送花蓮慈濟醫院，醫師一度認為沒希望，經過中西醫合療，終於奇蹟似地逐漸恢復健康。

花蓮慈濟醫院今天中午舉辦「中西合療創奇蹟-小勇士重生」記者會，在院長林欣榮、副院長何宗融、兒童神經科主任王傳育等醫護團隊的祝福下，7歲男童安安今天出院。安安爸爸、親朋好友、學校師長等都到場祝福鼓勵，家族親友還合唱布農族傳統歌謠表達感恩。

花蓮慈濟醫院表示，當時安安嚴重腦傷昏迷、瞳孔放大，被轉送至醫院時緊急開顱手術後，昏迷指數評估僅有2分，醫療團隊使用低溫療法，並啟動中西醫合併治療，受傷後第3天在針灸時，肢體出現反應，給了團隊和家屬很大的鼓勵與希望。低溫療法結束後，安安已經可以睜開眼睛，利用鼻胃管進食，意識狀態逐漸恢復到7分。

神經脊椎微創外科主任洪祥益表示，骨頭碎片傷到腦，加上頭部嚴重撕裂傷，導致腦部缺氧、瞳孔放大，如此嚴重的腦損傷情況很不樂觀，而且因為腦幹損傷，又傷到運動區，就算救回性命，很可能會面臨長期臥床的問題，甚至可能會變成一般人印象中植物人的狀態。

林欣榮表示，安安腦部受傷的狀況非常嚴重，依神經外科經驗，是沒有希望了，能夠逐漸康復，唯一解釋就是他才7歲，生命有無限希望。中西醫合力一起救治，加上各界祈福集氣，今天可說是見證奇蹟。

在急診、神經外科、小兒科、中醫科、復健科、耳鼻喉科等醫療團隊合作下，安安歷經開顱減壓、引流與顱骨成形術等3次重要手術，還有每天的針灸、復健及藥物治療。

醫療團隊說，這些治療對病人來說每一項都很困難，就算是成年人都不一定能堅持下去，但是安安從來沒有吵著要放棄，有時候眼角也會流淚，他總是笑著面對。醫療團隊跟安安爸都說，安安真的是很勇敢的小勇士。

颱風凱米來襲時，花蓮市1棟大樓女兒牆掉落砸車，造成7歲男童頭部粉碎性骨折，經花蓮慈濟醫院中西醫合療，逐漸恢復健康，12日出院，院方舉辦記者會，院長林欣榮（前左）贈送禮物給男童（前右）。中央社記者李先鳳攝 113年11月12日

提到家人的支持，安安爸紅了眼眶哽咽說，感謝花蓮慈濟醫院治療，社會各界和周邊親友同事的關心、鼓勵，讓自己知道不是獨自一人扛起；相信未來路會得到更大的祝福和力量，希望孩子長大能懂得感恩與回饋。

安安爸接受媒體聯訪表示，意外造成妻子離世，心中悲傷難過至今仍無法抹滅，但看到孩子一天天進步、身體狀況好起來就感到很欣慰。

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安安的腦傷在大腦右側，所以左側肢體受到比較大的影響，必須拄著拐杖行走，已能連續行走14分鐘、約400公尺。安安說，最想回到學校上課，也想出國玩。

颱風凱米侵襲時，花蓮市中興路1棟5層樓建物頂樓鐵皮遭狂風掀起，掃到違建的女兒牆而整個掉落，砸中當時停在路邊的車輛，坐在後座的母子頭部都受到重創，45歲的媽媽送醫搶救不治，安安經過3個多月治療終於出院。（編輯：郭諭儒）1131112

花蓮市1棟大樓女兒牆在颱風凱米來襲時掉落砸車，造成7歲男童頭部粉碎性骨折，經過花蓮慈濟醫院團隊中西醫合療，奇蹟似逐漸恢復健康，院方12日舉辦記者會，給予出院男童祝福。中央社記者李先鳳攝 113年11月12日