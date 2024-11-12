本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強棒球賽台韓大戰明登場 林昱珉先發對上高永表
首頁 / 生活
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 生活

啟動AI合作 新光醫院、陽明交大及群聯電子簽MOU

2024/11/12 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北12日電）新光醫院、陽明交大與群聯電子今天共同簽署合作備忘錄，宣布展開生成式AI驅動醫療創新，盼透過醫療、學術與科技界深度合作，協助研發教學更上層樓，也提升醫療準確性。

新光醫院、國立陽明交通大學及群聯科技今天共同舉行生成式AI合作計畫的啟動儀式，由新光醫院院長侯勝茂、陽明交大校長林奇宏、群聯電子執行長潘健成代表簽署MOU。並由群聯電子技術長林緯以對話機器人為例，展現生成式AI應用成果；陽明交大生醫光電研究所教授、智德萬公司創辦人吳育德則介紹AI輔助醫學影像分析等系統，說明AI如何協助醫療現場。

新光集團董事長吳東進致詞表示，生成式AI迅速崛起，正深刻改變人們生活，也對醫療領域帶來革命性影響。盼透過醫療、學術與科技界深度合作，提升醫療準確性；且未來也將與大台北瓦斯、新海瓦斯及新光保全，打造生成式AI團隊，盼實現智慧生活，創造更大社會價值。

陽明交通大學校長林奇宏致詞表示，陽明與交大2校合併短短3年多，各個領域蓬勃發展，這3年來，也歷經生成式AI橫空出世，如今其已在各行各業場域造成巨大改變，因此盼透過跟新光醫院合作，結合產學研，不論在研發、教學，或對病人的醫療服務效能，都更上層樓。

群聯電子執行長潘健成說，網路讓社會快速進步，生成式AI更是如今趨勢，生成式AI可以提供人們所需要的知識，幫助員工快速上工、節省訓練時間，提升人員素質與整體效率，企業自現在起加入生成式AI行列，相信2年後會更具競爭優勢。

新光醫院院長侯勝茂表示，盼透過環境營造，在好的軟硬體下，共同實現智慧醫療轉型升級。

新光醫院副院長洪子仁說，今天新光醫院、陽明交大和群聯電子開啟深度合作，盼突破現有醫療科技疆界，透過想像力與合作，為全人類的健康福祉作出更多貢獻。（編輯：陳政偉）1131112

#AI
#陽明交大
#新光醫院
#群聯電子
潘健成
群聯上半年每股賺23.99元 配息13.19元
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：