王鴻薇指陳時中飯局美女比肩 急診醫大方「自首」

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（中央社記者曾以寧台北12日電）國民黨立委王鴻薇今天提出照片質疑，行政院政務委員陳時中參與飯局，有美女送客。陳時中、王必勝均澄清為醫界聚餐，急診醫師田知學也表示，自己就是其中1名「美女」。

國民黨立委王鴻薇今天在臉書發文指出，有人向她爆料，在今年8月6日晚間，時任中華開發資本公司副總王必勝、行政院政委陳時中及開發金控集團高階主管，在台北市信義區餐敘。會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，還站成一排送客，重情重義重粉味。

前衛福部次長王必勝今天在臉書發文表示，8月6日自己是應牙醫師公會全聯會邀請前往參加餐會，席間除自己以外，沒有任何中華開發的人員。第2，當天在座女性，大都是牙醫師及醫師。第3，賓客共有20幾人，聚會交談熱絡，談了什麼自己真的不記得。

振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學晚間也在臉書「布農Doc田知學」貼出圖文表示，自己前幾天晚上在醫師節晚宴表演後和姐妹們聚會，所著衣褲和偷拍的一模一樣；自己平時沒有太多機會逛街，衣服是在網站上買的，很喜歡，也覺得偶爾可以有別於醫院，穿出獨一無二的美麗是小確幸。

田知學表示，自己沒有任何政治傾向，朋友各黨都有；對於陳時中，自己尊敬他。

田知學說，8月6日晚宴有20多人，很多醫師互相交流。自己在席間向陳時中表達，「我沒有政黨，所以當時實在踏不出那一步來為你站台」，陳時中則回覆「我完全不在意」的笑容，贏得自己尊敬，因此才和其他美麗女醫師一起陪他下樓，寒暄外也提出台灣原住民醫學學會願景，盼改善原住民健康不平等。

對於報導，田知學說，的確讓人不愉快，但把「粉味」當作是稱讚，而非詆毀。對於姐妹中有人為了生存、沒有機會可以讀書、不得已做「粉味」的，在自己心中，她們是美麗的。並祝自己與台灣所有美麗動人的女醫師醫師節快樂。

陳時中辦公室今天稍早澄清指出，當天是醫界友人聚餐，圖中女性皆為優秀可敬的醫界夥伴，不容惡意抹黑造謠。（編輯：陳政偉）1131112