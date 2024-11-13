台鐵慶宜蘭線通車百年 30日懷舊蒸汽火車福隆啟航

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）今年適逢台鐵宜蘭線通車百年，台鐵公司30日將安排唯一態保存的懹舊蒸汽機車CT273出任務，附掛莒光號車廂，從福隆火車站啟航，終點抵達蘇澳火車站，15日0時開放訂票。

台鐵今天發布新聞稿，享有「蒸汽機車女王」美名的CT273懷舊旅程，30日上午8時50分從福隆火車站啟程，終點在蘇澳火車站，單程票價新台幣1924元（含紀念套票及紀念品），除了欣賞沿途自然美景，也是珍貴的懷舊體驗，15日0時起，台鐵官網開放訂票，有270個名額。

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台鐵表示，為了讓慶祝活動更加豐富，30日將在冬山火車站舉辦一系列精彩的表演活動與市集，旅客能品嚐到多樣在地美食，從傳統小吃到創意料理，市集上也將展示許多手作藝品。

根據台鐵提供的資料，CT273由日本川崎車輛公司於1943年製造，1984年2月除籍，是台鐵目前唯一動態保存的蒸汽機車，2014年起，每年夏季附掛莒光號車廂，以郵輪列車方式，行駛於花蓮、台東間，並停靠特色車站，相當受歡迎，總是吸引不少鐵道迷沿路拍攝蒸汽機車鳴笛、冒煙的景象。（編輯：管中維）1131113