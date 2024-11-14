生多所野生動物路殺展 盼民眾支持完善生態廊道

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）野生動物路殺議題近年受民眾關心，農業部生物多樣性研究所在集集鎮保育教育館舉辦特展，介紹路殺調查成果、生態友善作為等，明天辦理特展首發導覽暨開幕式，邀民眾參觀。

農業部生物多樣性研究所、農業部林業及自然保育署、交通部高速公路局、交通部公路局、和泰汽車共同舉辦「保育我最行，一起平安歸」特展，呈現國內公私部門共同為野生動物路殺現象改善及相關保育努力成果，11月1日至民國115年8月30日在保育教育館展出。

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生物多樣性研究所今天發布新聞稿表示，野生動物路殺議題為近年民眾關心議題，民眾積極參與更讓路殺資料庫成為重要保育策略執行依據，特展除讓大眾了解生命價值與生態永續意義，更完整呈現國道及省道路殺資料蒐集的科學調查及路殺社公民科學協力歷程。

生多所表示，特展也呈現路殺資訊輔助建構國道、省道、林道及一般道路生態友善作為，結合企業導航地圖及軟體應用，將全國生態友善道路設施現況展示民眾眼前；明天邀路殺社長林德恩專業導覽，盼民眾了解政府相關努力，進而支持建構完善生態廊道。（編輯：陳政偉）1131114