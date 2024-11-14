立委憂學習歷程淪軍備競賽 弱勢生未交比率偏高

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（中央社記者陳至中台北14日電）民進黨立委陳秀寶今天表示，高中學習歷程常被質疑淪為「軍備競賽」，而經濟弱勢生未提交課程學習成果、多元表現的比率，明顯高過一般生。教育部長鄭英耀表示會盡力宣導。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，民主進步黨籍立委陳秀寶引述審計部報告中的數據指出，108課綱高中畢業生，未提交學習歷程檔案的比率有上升趨勢，以多元表現為例，第1屆未提交比率為34.31%，第3屆則是48.31%。

陳秀寶又提到，經濟弱勢學生未提交多元表現的比率又高於一般生，第1屆為46.34%，第3屆為62.32%。她推測，弱勢生獲得的資源較少，下課後要幫忙家務、或是打工維持生計，因而較難準備學習歷程檔案。

對此，教育部長鄭英耀重申，學習歷程的目的是記錄學生勇於追夢的過程，在申請大學時呈現自己如何安排學習活動。教育部會持續加強宣導，現在只要是寒暑假、例假日，各縣市或學校提出座談的需求，都會盡量派代表前往說明，次長葉丙成就去過好幾次。

鄭英耀並對陳秀寶提出的數據語帶保留，他說，以教育部的掌握，108課綱3屆未提交的比率，都維持在很低的數字。

另外，教育部於112年8月起推動友善提供生理用品計畫，陳秀寶卻指出，有學生反映學校的領取程序繁瑣、領取地點太少，甚至是要採登記制，有隱私疑慮，有的學校整整一個學期才發出約40份。

鄭英耀表示，會去瞭解學校發放生理用品出現什麼困境，也會鼓勵學校之間分享經驗和作法，一同來協助學生。（編輯：陳政偉）1131114