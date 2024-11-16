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34國青年參與趨勢論壇 葉丙成籲用行動改變現狀

2024/11/16 17:48
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（中央社記者陳至中台北16日電）2024全球青年趨勢論壇今天在台北舉行，共有34國青年與會，教育部次長葉丙成指出，疫情後國際社會面臨許多挑戰，期盼青年能發揮獨特視角和創意，以行動改變現狀。

由教育部青年發展署主辦的「2024全球青年趨勢論壇」今天在台北登場。教育部次長葉丙成致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國際社會面臨諸多挑戰，青年擁有獨特的視角與創意，能夠為全球發展帶來不可忽視的貢獻。

葉丙成表示，為期兩天的論壇，將就當前國際趨勢議題，透過專題座談、分組討論等方式共同進行跨國青年事務交流，藉此提升青年國際視野。他勉勵青年們在活動中，深入理解不同國家所面臨的挑戰，並透過行動改變現況。

今天的論壇中，荷蘭國際志願服務組織（SIW International Volunteer Projects Organization）主席魏姆斯（Coen Wilms）分享海外志工可能面臨的困境，以及如何培養國際觀、取得關鍵能力，成為改變的倡議者。

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今年度的全球青年趨勢論壇，巴拉圭青年部長賈柏耶樂（Salma Agüero Caballero）以及聖露西亞青年發展暨體育部司長Lavorne Verdant-Desir等率團來台參與，總計有來自34國、超過300名青年與會。（編輯：張雅淨）1131116

#台北市
#葉丙成
#教育部青年發展署
#楊右任
葉丙成
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