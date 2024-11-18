台科大漢菓房獲紅點設計獎 融合甜點中藥助解壓

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（中央社記者許秩維台北18日電）台科大學生設計「漢菓房」，從「藥食同源」概念出發，融合甜點、中藥處方與五感體驗，盼藉此改善現代文明壓力導致的身心不適，獲德國紅點設計獎體驗設計類最佳設計獎。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎每年吸引全球數千件作品參賽，今年台科大學生表現亮眼，有2件作品榮獲最佳設計獎（Best of the best）、7件作品獲得紅點獎（Winner），至今已連續4年蟬聯紅點設計排行榜亞太院校榜首。

其中，台科大設計系商業設計組學生洪靖涵、蕭洵霏設計的「漢菓房」，榮獲德國紅點設計獎體驗設計類最佳設計獎殊榮。

洪靖涵、蕭洵霏表示，她們從「藥食同源」概念出發，結合中藥「君臣佐使」的概念，巧妙融合甜點、中藥處方與五感體驗，針對淺眠易醒、睡醒仍累等文明病，打造五套對應體驗，希望透過食用甜點改善現代文明壓力導致的身心不適，同時藉由感官的刺激達到舒緩與療癒的效果。

另外，台科大設計系工業設計組學生林彥昕、林庭而的作品「雨縫 HŌO-PHĀNG」獲得產品設計類紅點獎，兩人以雨傘的回收升級再造為核心，與雨傘廠商合作，收取打樣失敗的瑕疵傘布，經重新設計及剪裁後製成輕巧又防水的日常包袋，以永續時尚的理念賦予廢棄雨傘新價值。

林彥昕、林庭而提到，有些產品的生命週期可以比想像更長，也能用全新樣貌滿足消費者求新求變的心情，希望透過作品讓更多人意識到永續時尚的重要性，未來也希望推廣至雨傘廠商端，作為雨傘廢棄物的再利用解方，甚至拓展至回收消費者淘汰的雨傘布，落實循環經濟理念。

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自台灣實施零撲殺政策以來，動物收容所的量能備受考驗。台科大設計系碩士班學生謝沛馨、蔡文妮、李郁欣的作品「連結人與動物的認養服務設計」與公立動物收容所合作，針對認養服務流程中的關鍵痛點提出15項設計方案，包括空間指引、犬隻資訊卡及認養前自我評估單等，協助提升認養人的自主性及人寵適配度，有效減少服務差異及人力成本，獲得服務設計類紅點獎肯定。

在實際執行後，團隊將經驗總結成「認養服務優化擴散SOP」，希望有系統地推廣至各地的公立動物收容所；為確保收容所能獲得實用及適用的服務設計，團隊也會根據當地特性調整及改進設計方案，希望讓更多認養人享受到流暢、貼心、一致的認養服務，為台灣的動物保護盡一份力。（編輯：戴光育）1131118