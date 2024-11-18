本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
88會館郭哲敏涉地下匯兌重開羈押庭 法院改裁1億交保
首頁 / 生活

春節連假台澎機位 11/19下午6時起開賣

2024/11/18 15:37（11/18 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
114年春節連假，台澎航線機位19日下午6時起同步開放受理電話及網路訂位購票。中央社 113年11月18日
114年春節連假，台澎航線機位19日下午6時起同步開放受理電話及網路訂位購票。中央社 113年11月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣18日電）114年春節連假，台澎航線機位19日下午6時起同步開放受理電話及網路訂位購票，9天連假各航空共提供10萬1496個座位。

澎湖縣政府旅遊處表示，明（114）年春節連假自1月25日至2月2日共計有9天假期，民航局規劃春節航空疏運期間，自114年1月24日起至2月4日為航空疏運期，共計12天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

明年春節假期，民航局統計各航空公司提供澎湖航線1386架次，計10萬1496個座位數，19日下午6時起開放受理旅客電話訂位（下午6時至7時）及網路訂位購票，有機位需求的鄉親，可逕洽各航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

縣府旅遊處表示，農曆春節連假機位，1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，避免重複訂位購票；各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，統一納入訂位管制，後續將視訂位狀況規劃第二波加班機。（編輯：李淑華）1131118

#民航局
#春節連假
#離島
#澎湖縣政府旅遊處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：