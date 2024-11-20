健保藥價4改革 藥界：穩國內供應、減缺藥影響

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）健保署預告修正草案提4大藥價優惠改革重點，學名藥協會樂見政府傾聽藥界聲音，對學名藥提出實質鼓勵與必要藥品當年不調健保價等，有助穩定國內供應，降低地緣政治缺藥影響。

衛生福利部中央健康保險署今天預告全民健康保險藥品給付項目及支付標準修正草案，與全民健康保險藥品價格調整作業辦法部分條文修正草案，提出擴大鼓勵國內藥廠製造新藥、鼓勵學名藥或生物相似性藥品及時進入市場、國內製造藥品給予優惠藥價與必要藥品當年不調健保價。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩告訴中央社記者，這次預告提及國內安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表增列於仿單，及最早向主管機關為P4專利聲明且獲准核發藥品許可證的學名藥，未來健保核價皆可加算10%，這些實質鼓勵無疑是為國內廠生產學名藥打了一劑強心針。

殷為瑩說，近年缺藥頻傳，除了國際藥廠可能受地緣政治影響，當藥價一直砍，產業經營困難，對國內供應鏈韌性穩定只會雪上加霜，健保修法將國內製造同分組品項及同分組分類未逾3項必要藥品，列入當年度藥價不調整，「讓國內藥廠更有責任跳進來，處理台灣面臨的缺藥問題。」

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殷為瑩認為，透過政策引導加強國內藥品供應鏈韌性，對台灣民眾用藥權益及國內生技製藥產業都有正面幫助，打造健康台灣不僅需要好的醫療團隊，同時需要擁有好的藥品，在多變的國際情勢下，在已經提升藥物品質的同時，台灣製藥是否有完整供應鏈韌性變得至關重要。

這次健保署的修法預告內容，除了實質鼓勵國內製藥產業持續創新研發新藥，還能持續帶動學名藥品質的保證，有條件的從優核價及保障必要藥品等措施，也讓廠商更有向上發展提升的動力。殷為瑩表示，這些都是提供國內生技產業轉骨升級的關鍵契機，呼籲預告期滿儘速上路。（編輯：李亨山）1131120