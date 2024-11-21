世界兒童畫展台東登場 12/1表彰花東獲獎學生

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）第55屆世界兒童畫展即日起在台東藝文中心展出，12月1日將表彰花東地區獲獎學生。

台東縣政府文化處今天在台東藝文中心舉行第55屆世界兒童畫展開展，展期至12月1日，當日同時舉辦頒獎典禮，表彰花東地區的獲獎學生；其中，台東縣金峰鄉新興國小學生方柏均獲得全國特優。

台東縣政府表示，第55屆世界兒童畫展共有來自美國、日本、馬來西亞、瓜地馬拉等39個國家參加，收到國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽，充分展現國際影響力。經過評選，最終選出國內特優獎83件、優選獎249件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。

台東縣政府文化處長李吉崇表示，世界兒童畫展是國際藝術文化交流的重要平台，集結有熱情有興趣的學童跨國界交流，在各國兒童心中擁有重要的份量，是藝術教育永續進步的豐碩成果。

每件作品都蘊含著孩子們的獨特想法與情感，有的畫出自己的生活經驗，有的表達對社會議題的關懷，還有一些展現了他們獨特的文化特色或將觀察與想像力相結合的創意表現。

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他說，包括大武鄉大鳥國民小學學生王稟寓的「獵山豬慶祝會」和宜蘭市新生國民小學學生黃詠晴的「我愛做的事」在內的特優作品，以及波蘭和羅馬尼亞等國家的獲獎作品，均展現了各國兒童對生活和文化的獨特詮釋。

中華民國兒童美術教育學會強調，這次展覽不僅展現參展國家的多樣性，更展示了參展者的動人故事，如烏克蘭學生從德國寄來作品參賽，以及連續參加展覽8年的斯里蘭卡學生阿馬拉斯卡拉（SASEN AMARASEKARAV）等。此外，曾在過去獲獎的貝里斯學生柏納（Adrian Bernard）和恩里克斯（Kammie Enriquez），如今都有了優秀的成就，並且透過影片表達了對兒童藝術的支持，展現了藝術教育對青少年發展的深遠影響。（編輯：李淑華）1131121