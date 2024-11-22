防慢性病危害國人健康 國衛院與諾和諾德簽MOU

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（中央社記者曾以寧台北22日電）國內最新研究顯示，逾8成長者患至少1種慢性病，罹患2種以上者更達1/3。國衛院與台灣諾和諾德今天簽署合作備忘錄，盼透過經驗交流、人才培育等合作，找到慢性病防治關鍵。

國家衛生研究院今天由院長司徒惠康代表，與專注於肥胖、糖尿病等研究的諾和諾德藥品簽署MOU，盼結合灣健康大數據永續平台的資料庫與大數據，針對高血糖、肥胖等多項慢性病的核心風險因子進行監測、分析，盼共同投入心血管、腎臟、代謝症候群、失智症等慢性疾病防控管理。

司徒惠康致詞指出，推估至2050年，高齡人口每年醫療支出將超過新台幣6200億元，盼結合諾和諾德在肥胖及代謝領域的專業知識，和其類升糖素胜肽-1（GLP-1）療法的創新潛力，以醫療協作減輕慢性病對國民健康負擔。

司徒惠康指出，國衛院擁有政府與學研機構長期累積的龐大國人健康資料庫，包含癌症患者資料庫，及連續多年蒐集數千人資料的台灣中老年健康因子及健康老化長期研究（HALST）等；盼透過經驗交流，借助諾和諾德在資料分析上的經驗，跨國合作、培育台灣人才，也有望促進未來在新藥研發上的合作。

諾和諾德台灣區總經理丹柏森（Daniel Bohsen）表示，諾和諾德是擁有百年歷史，起初從胰島素製造開始進入糖尿病治療領域，並觸及肥胖等其他慢性病。三高對民眾健康、醫療負擔影響甚鉅，身為專注在糖尿病跟肥胖領域的公司，對此責無旁貸，很高興有機會跟國家醫藥衛生研究單位合作，為更健康的台灣做出努力。

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國衛院副院長許惠恒簡報指出，最新調查顯示，台灣64歲以下成人有超過4成至少罹患1項慢性病，每5人中就有1人甚至罹患兩種以上慢性病；65歲以上者更有8成以上患有1種慢性病，1/3罹患2種以上。面臨超高齡社會，慢性病相關照護、防治政策刻不容緩。

國衛院高齡研究中心失智研究與防治專家小組召集人楊淵韓指出，失智症很多原因，年齡、性別都會影響，但台灣健保資料庫研究發現發現，若有三高、代謝症候群，失智症風險是常人的1.93倍，若病況沒控制好，更可高達2.22倍。（編輯：陳政偉）1131122