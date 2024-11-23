本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強複賽圖文直播》日本隊1局下攻勢不斷 台灣0比4暫時落後
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣
首頁 / 生活

東北季風24日白天減弱溫度升 27日冷空氣報到轉涼

2024/11/23 18:33（11/23 18:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北23日電）中央氣象署表示，明天白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，26日鋒面通過，北部及東北部有零星降雨，27日東北季風或大陸冷氣團報到，各地氣溫下降。

中央氣象署指出，明天清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，明天白天起至25日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，25日北部及東北部攝氏18到26度，花東20到26度，中南部19到29度。

氣象署表示，26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，有短暫陣雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

27日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，氣象署指出，各地氣溫下降，屆時預估北部及東北部攝氏15度到19度，花東18到22度，中部16到22度，南部18到24度，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

冷空氣一直影響到29日，氣象署說，28日至29日清晨東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；29日白天至30日東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地白天氣溫稍回升，中南部日夜溫差大。（編輯：唐聲揚）1131123

最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：