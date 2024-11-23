東北季風24日白天減弱溫度升 27日冷空氣報到轉涼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北23日電）中央氣象署表示，明天白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，26日鋒面通過，北部及東北部有零星降雨，27日東北季風或大陸冷氣團報到，各地氣溫下降。

中央氣象署指出，明天清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，明天白天起至25日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，25日北部及東北部攝氏18到26度，花東20到26度，中南部19到29度。

氣象署表示，26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，有短暫陣雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

27日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，氣象署指出，各地氣溫下降，屆時預估北部及東北部攝氏15度到19度，花東18到22度，中部16到22度，南部18到24度，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

冷空氣一直影響到29日，氣象署說，28日至29日清晨東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；29日白天至30日東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地白天氣溫稍回升，中南部日夜溫差大。（編輯：唐聲揚）1131123