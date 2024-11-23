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週末東北季風影響北台涼 首波冷氣團27日報到低溫探11度以下

2024/11/23 10:01（11/23 10:21 更新）
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圖為北市街頭民眾撐傘或戴帽遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北23日電）氣象專家吳德榮今天說，週末兩天（23、24日）受東北季風影響，大台北東側及東半部有局部短暫雨，背風面是晴時多雲天氣。北台涼，中南部白天微熱早晚涼，27日首波冷氣團報到。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，25日為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣，白天氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮說，26日鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣，北台轉冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

他指出，27至29日受到冷空氣影響，27日苗栗以北、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，28日及29日各地晴朗穩定，日夜溫差大。

吳德榮說，28日、29日清晨及夜間，本島平地將出現攝氏11度以下的低溫，台北測站也將降至14度左右，將是符合「大陸冷氣團」定義的冷空氣。（編輯：戴光育）1131123

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北台灣偶有雨低溫探18度 中南部多雲到晴感受暖
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