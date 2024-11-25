接力搶救歷史古蹟 台灣小學生赴杜拜分享成果

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（中央社記者許秩維台北25日電）台中建功國小10年來由百名學生接力，搶救近百年歷史「詔安堂」為市定古蹟，今年在台灣童心創意行動協會（DFC）團隊帶領下赴杜拜，在DFC全球孩童年會發表，讓世界看見台灣。

台灣童心創意行動協會（DFC）今天發布新聞稿指出，今年DFC全球孩童年會於11月21日到24日在杜拜舉行，匯聚40個國家、500名孩童發表「全球孩童創意行動挑戰」，這項挑戰由印度河濱學校校長塞西（Kiran Bir Sethi）發起，讓孩子分享如何用創意解決在地永續問題。

台中市建功國小的「永續家鄉尋寶記」，10年來由百名學生接力，搶救學校附近的「詔安堂」為市定古蹟，學生透過遊說市議員、設計導覽周邊景點走讀地圖、製作文創商品籌措經費等行動，發揮搶救古蹟的關鍵力量，自全台151組挑戰隊伍中脫穎而出，在DFC台灣團隊帶領下前往杜拜參與年會。

登台分享的台中市建功國小學生于承新、郭士霆化身導遊，介紹擁有97年歷史的詔安堂，包含閩客式的三合院建築、大阪式的菸樓，都見證早期人民生活、菸業的特殊歷史，還分享詔安堂的明信片，建功國小團隊也邀請其他國家孩童代表玩起自製的「詔安堂大富翁」。

郭士霆表示，在學長姐成功搶救詔安堂後，他們更著重宣傳詔安堂的重要性，要讓詔安堂永續保存，因為這是從前人們存在的證明。

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于承新提到，上台前想到要用英文發表真的超緊張，但謝謝各國給予熱情的掌聲，可以和大家分享在台灣的古蹟保存行動，他覺得很特別、很驕傲。

DFC指出，台灣學生在年會期間也進行許多文化交流，包括交換台式打招呼「你吃飽沒？」到分享小王子麵等特色零食，讓杜拜充滿「台灣味」；兩人還化身國際特派員，採訪他國孩童的DFC挑戰行動，希望能向世界學習，同時也將各國孩童的創意解方帶回台灣分享。（編輯：管中維）1131125